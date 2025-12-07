Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Blibli Histeria 12.12: Ini Deretan Diskon Paling Diburu 

Rabu, 10 Desember 2025 – 03:44 WIB
Blibli Histeria 12.12: Ini Deretan Diskon Paling Diburu  - JPNN.COM
Blibli Foto: dok. Blibli

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menghadirkan festival belanja terbesar yang paling ditunggu yakni Histeria 12.12.

Sejak 5-12 Desember 2025, pelanggan bisa menikmati penawaran spektakuler dari ratusan brand favorit, disertai promo harian mulai dari groceries, kecantikan, elektronik, peralatan dan furniture rumah tangga, hingga fashion dan sportswear.

Sepanjang periode ini, pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran terbaik Histeria 12.12: diskon hingga Rp12 Juta, harga spesial Serba 12, diskon bertingkat hingga 80%, Flash Sale, Gratis hadiah, Buy 1 Get 1, Clearance Sale serta rangkaian Brand Deals dari ratusan merek terpercaya.

Semua itu didukung pengalaman belanja #NoBlablaDiBlibli, yakni Pasti ORI, gratis perlindungan lengkap hingga 24 bulan untuk gadget, pengiriman tepat waktu dan retur alasan apa pun.

Selain itu opsi pembayaran lengkap, pengiriman aman, dan layanan pelanggan 24/7.

Wilson Kiantoro, Head of Brand Management Blibli, menyebut deretan penawaran ini dikurasi mengikuti cara belanja pelanggan yang kini jauh lebih sadar nilai dan tujuan.

“Pelanggan kini tak hanya mencari diskon, mereka ingin penawaran yang terasa worth it dan relevan. Karena itu, Histeria 12.12 kami rancang dengan curated picks dan promo harian yang membuat perjalanan belanja jadi effortless, tinggal pilih produk terbaik dari brand tepercaya dengan harga yang pas di hati. Kami ingin momen akhir tahun ini terasa seru, rewarding, dan menyenangkan bagi semua,” ujarnya.

Belanja Sesuai Kebutuhan, Setiap Hari Punya Kejutan Sendiri

Sejak 5-12 Desember 2025, pelanggan bisa menikmati penawaran spektakuler dari ratusan brand favorit, disertai promo harian sesuai kebutuhan.

