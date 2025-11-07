Blibli Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Best Public Company Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) meraih penghargaan The Fastest Growing New Public Company 2025 in Online Applications & Services for Reliable Market Share Performance dalam ajang Indonesia Best Public Company Awards 2025.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Nathaniel Naldo Widjadja, Investor Relations Vice President Blibli, di Golden Ballroom 3, The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Jumat (31/10).

Penghargaan Indonesia Best Public Company Awards 2025 digelar sebagai bentuk apresiasi kepada emiten yang berhasil menunjukkan kinerja unggul, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, inovasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Penilaian penghargaan ini mencakup indikator utama seperti kapitalisasi pasar, nilai transaksi, frekuensi perdagangan, serta stabilitas harga saham, yang semuanya menunjukkan kemampuan Blibli dalam menjaga keandalan pangsa pasar di tengah kompetisi industri digital yang dinamis.

Selain itu, hasil media monitoring turut menilai kinerja Blibli dari aspek Good Corporate Governance, Innovation & Business Reinvention, Economic Impact & National Contribution, serta Sustainability & Future Resilience, di mana Blibli terbukti unggul tidak hanya secara finansial, tetapijuga dalam hal tata kelola, inovasi, dan ketahanan bisnis jangka panjang.(chi/jpnn)