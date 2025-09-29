Blibli Tiket Action Hadirkan Langkah Membumi Ecogroud 2025

jpnn.com, JAKARTA - Blibli Tiket Action menggelar Langkah Membumi Ecoground 2025 mengusung tema CollaborAction for the Earth dengan menghadirkan tiga pilar utama yakni ExplorAction (mengenal isu dan solusi), InterAction (bertukar pikiran dengan ahli dan praktisi), serta CollaborAction (menciptakan aksi kolaboratif untuk masa depan berkelanjutan).

Seluruh pilar diwujudkan dalam empat zona: Eco Motion (sport & wellness), Eco Market (produk berkelanjutan), Eco Labs (workshop praktis), dan Eco Stage (talk show & hiburan).

Blibli Tiket Action merupakan payung program Environmental Social Governance (ESG) ekosistem Blibli Tiket yang terdiri dari Blibli, tiket.com, Ranch Market dan Dekoruma.

Blibli Tiket Action bertujuan menciptakan bisnis berkelanjutan dengan membawa dampak positif di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat, pelanggan, mitra serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai pembuka rangkaian, Blibli Tiket Action menghadirkan Langkah Membumi Networking: Move for Good di Agora Mall, Jakarta, pada Jumat 26 September 2025.

Dalam sesi diskusi, sejumlah tokoh lintas sektor berbagi inspirasi, di antaranya entrepreneur & sport enthusiast Sandiaga Uno, COO dan Co-Founder Blibli Lisa Widodo, perwakilan media, serta puluhan pengambil keputusan dari korporasi, asosiasi, dan penggerak ecopreneur/sociopreneur.

“Acara Langkah Membumi Networking: Move for Good ini menjadi pembuka rangkaian program yang akan berlangsung di 8-9 November 2025, di Taman Kota Peruri. Dengan mengusung CollaborAction for the Earth, kami mengapresiasi seluruh mitra yang hadir hari ini atas komitmennya untuk terus menciptakan wadah aksi nyata kolaborasi lintas sektor, mendekatkan isu dengan solusi keberlanjutan, serta mendorong transisi ke eco-conscious lifestyle," ujar Lisa.

Sementara itu, Sandiaga Uno mengapresiasi Blibli Tiket Action atas terselenggaranya kembali Langkah Membumi Ecoground. Ia menekankan bahwa kolaborasinya bersama Blibli Tiket Action bukanlah hal baru.