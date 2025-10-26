Blibli Tiket Action Hadirkan Langkah Membumi Ecoground 2025, Yuk Ikutan!

jpnn.com, JAKARTA - Blibli Tiket Action kembali menggelar Langkah Membumi Ecoground 2025.

Hadir dengan wajah baru, lebih segar, lebih aktif, dan aplikatif, juga semakin dekat dengan gaya hidup masyarakat melalui kegiatan sport dan wellness dan beragam eco workshop untuk menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan.

Blibli Tiket Action merupakan payung program Environmental Social Governance (ESG) dari ekosistem Blibli Tiket yang terdiri dari Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma, yang secara konsisten menghadirkan inisiatif yang memberi dampak positif bagi masyarakat, pelanggan, mitra, dan lingkungan.

Tahun ini, semangat tersebut kembali hadir di Langkah Membumi Ecoground 2025 dengan tema “CollaborAction for the Earth”, Langkah Membumi Ecoground 2025 mengajak semua pihak untuk tidak hanya berbicara soal ide, tetapi juga bergerak bersama menciptakan perubahan nyata.

Acara ini akan berlangsung pada 8–9 November 2025 di Taman Kota Peruri, Jakarta, sebagai melting pot (wadah) untuk merangkai inspirasi, interaksi, sekaligus aksi nyata bersama teman maupun keluarga.

Selain itu, pada 9 November juga akan dilaksanakan Membumi Run, sebuah gerakan kolektif di mana setiap kilometer yang ditempuh satu pelari berarti satu mangrove baru untuk bumi.

Mulai 16 Oktober 2025, masyarakat bisa berkontribusi mulai dari Rp35 ribu untuk bibit mangrove sekaligus mengikuti beragam kegiatan menarik melalui blib.li/langkahmembumi.

Melalui kolaborasi dengan Jejakin, setiap kontribusi dan partisipasi peserta di beragam program di Langkah Membumi Ecoground 2025 akan dikonversi menjadi satu pohon mangrove yang ditanam untuk bumi.