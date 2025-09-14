Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Blibli XPO 2025: Nikmati Promo Spesial & Gratis Perlindungan Lengkap di Summarecon Mal Serpong

Minggu, 14 September 2025 – 18:01 WIB
Blibli melalui anak usaha PT Global Teknologi Niaga (GTNi) menggelar Blibli XPO 2025 di Ouval Atrium, Summarecon Mall Serpong pada 9–14 September 2025. Foto dok BliBli

jpnn.com, SERPONG - Blibli melalui anak usaha PT Global Teknologi Niaga (GTNi) kembali menggelar Blibli XPO 2025 untuk kedua kalinya di Ouval Atrium, Summarecon Mall Serpong pada 9–14 September 2025.

Pameran belanja gadget ini menghadirkan promo menarik seperti cashback, voucher diskon hingga special gift dan beragam pilihan produk terbaru dari brand-brand ternama.

“Di Blibli XPO kali ini, kami menghadirkan #XperienceLebih dengan memberikan pengalaman menyeluruh, mulai dari mencoba langsung, membandingkan, hingga berdiskusi dengan para expert, dan sebagai wujud komitmen terhadap layanan purna jual, setiap pembelian gadget dan smartphone di Blibli dilengkapi perlindungan ekstra hingga 24 bulan tanpa biaya tambahan," ujar Wisnu Iskandar, CEO Global Teknologi Niaga (GTNi).

"Perlindungan ini mencakup berbagai situasi tak terduga, mulai dari kerusakan akibat cairan, kebakaran, maupun insiden lain, sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan lebih tenang,” sambung Wisnu.

Pengunjung Blibli XPO 2025 juga bisa langsung mencoba berbagai gadget terbaru, mengikuti talkshow bersama brand ternama seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, dan Huawei, sekaligus berkonsultasi dengan perwakilan resmi brand.

Produk unggulan yang siap memeriahkan pameran ini antara lain iPhone 16, Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Series, serta flagship terbaru dari Oppo, Huawei, Xiaomi, dan Vivo.

Tak hanya smartphone, tersedia pula tablet, MacBook, wearable gadget seperti Apple Watch dan AirPods, hingga promo audio premium dari Harman/Kardon dan Sony.

Selama Blibli XPO 2025 berlangsung, ada banyak promo spesial yang bisa membuat pelanggan berhemat hingga Rp9 juta-an, yaitu: 

Pastikan datang ke Summarecon Mal Serpong hingga 14 September 2025 dan pantau informasi terbaru Blibli XPO melalui akun Instagram.

