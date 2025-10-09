Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BlibliFresh: Belanja Groceries Online Jadi Lebih Simpel, Pasti Segar, Cepat & Mudah

Kamis, 09 Oktober 2025 – 13:06 WIB
BlibliFresh: Belanja Groceries Online Jadi Lebih Simpel, Pasti Segar, Cepat & Mudah - JPNN.COM
Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk) menghadirkan BlibliFresh, untuk memperkuat layanan belanja groceries online dari Bliblimart. Foto dok BlibliFresh

jpnn.com, JAKARTA - Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk) menghadirkan BlibliFresh, untuk memperkuat layanan belanja groceries online dari Bliblimart yang membuat pengalaman belanja menjadi lebih simpel, segar dan relevan.

BlibliFresh tidak hanya hadir sebagai kanal belanja groceries online, tetapi membawa tiga janji utama yang menjadi fondasi pengalaman pelanggan.

Pertama, Pasti Segar di mana setiap produk segar dipilih dan dikurasi dengan standar kualitas tinggi. Konsumen bisa lebih tenang karena apa yang mereka terima sudah melewati proses seleksi yang ketat agar selalu dalam kondisi terbaik.

Baca Juga:

Kedua, Pasti Cepat, memastikan kebutuhan harian bisa dipenuhi dengan cepat. Dengan komitmen pengiriman maksimal 1 jam, BlibliFresh memberikan kenyamanan ekstra bagi pelanggan yang membutuhkan solusi instan di tengah rutinitas padat.

Ketiga, Pasti Mudah, yang menjawab keresahan banyak konsumen soal proses pasca-pembelian. Jika ada kendala, pelanggan dapat melakukan retur dengan mudah, tanpa ribet, sehingga pengalaman belanja tetap menyenangkan dari awal hingga akhir.

“Kami memahami pelanggan menginginkan pengalaman belanja groceries yang bukan hanya praktis, tapi juga selalu bisa diandalkan. Produk harus segar, pengiriman harus cepat, dan proses setelah pembelian harus mudah karena ini akan menentukan kepuasan pelanggan. BlibliFresh hadir membawa pengalaman belanja groceries online di Indonesia yang menyenangkan,” ujar Rizki Widyastuti, VP Bliblimart & Moslem Fashion.

Baca Juga:

Bertepatan dengan World Egg Day yang jatuh pada Jumat 10 Oktober, BlibliFresh hadir dengan promo telur untuk setiap pembelian senilai Rp150.000.

Wilson Kiantoro Head of Brand Management Blibli menyampaikan sebagai promo signature, BlibliFresh memberikan telur gratis di setiap transaksi.

Dengan hadirnya BlibliFresh, Blibli menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengalaman konsumen di sektor groceries online.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Blibli  BlibliFresh  belanja online  Blibli.com 
BERITA BLIBLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp