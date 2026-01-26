BlibliStyle Outlet Hadir di Ranch Market Jakbar, Promo Buy One Get One

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menghadirkan BlibliStyle Outlet, destinasi belanja offline untuk produk sport dan fashion dari brand ternama yang Pasti ORI.

Berlokasi di lantai 3 Gedung Ranch Market Pesanggrahan, Jakarta Barat, BlibliStyle Outlet menawarkan beragam pilihan brand tepercaya dengan harga terjangkau, sehingga tampil nyaman dan stylish kini terasa lebih mudah.

“BlibliStyle Outlet membawa pengalaman omnichannel Blibli ke ranah offline. Pelanggan bisa melihat dan mencoba langsung produk yang mereka cari, sambil tetap menikmati keamanan dan kenyamanan khas Blibli. Outlet kami ini menghadirkan brand terkenal seperti Adidas, Nike, Puma, hingga Vans, lengkap dengan promo menarik dan kemudahan pembayaran digital,” ujar Krisantia Nugraha, Group Head Groceries and Lifestyle Blibli.

Fashion dan sport kini bukan sekadar tren, tapi bagian dari gaya hidup sehari-hari, mulai dari bekerja, hangout, hingga olahraga ringan.

Dalam periode pembukaan, BlibliStyle Outlet menghadirkan beragam penawaran spesial yang sayang untuk dilewatkan.

Mulai 23 Januari hingga 23 Februari, pelanggan dapat menikmati promo Buy One Get One, serta diskon hingga 80% untuk berbagai produk sport dan fashion original pilihan.

Seluruh pengalaman belanja didukung oleh sistem transaksi digital yang praktis, membuat proses belanja terasa lebih cepat dan nyaman.

Dengan mengutamakan kepercayaan, kenyamanan, dan relevansi gaya hidup, BlibliStyle Outlet hadir sebagai destinasi belanja yang relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini–#NoBlabladiBlibli.(chi/jpnn)