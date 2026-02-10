Blind Phase Mengawali Langkah dengan Static Mind

jpnn.com, MALANG - Blind Phase, band pop-punk pendatang baru asal Kota Malang, resmi memperkenalkan diri ke kancah musik Indonesia.

Perkenalan tersebut ditandai Blind Phase dengan peluncuran single perdana yang berjudul Static Mind.

Lagu tersebut merupakan rilisan pertama Blind Phase sekaligus menjadi pembuka menuju EP yang tengah dipersiapkan.

Static Mind menceritakan tentang kondisi mental yang penuh kebisingan, ketika pikiran terus berputar antara emosi naik dan turun tanpa jeda.

Lagu debut itu menggambarkan perasaan terjebak dalam kekacauan batin, kabar baik maupun buruk terasa sama-sama mengganggu, hingga akhirnya muncul keinginan untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan menghadapi semua dengan lebih jujur.

Melalui Static Mind, Blind Phase menyampaikan proses penerimaan terhadap kekacauan tersebut sebagai bagian dari hidup, bukan untuk dilawan, melainkan dipahami.

Meski tergolong band baru, Blind Phase beranggotakan musisi yang sebelumnya telah aktif di berbagai band di Malang Raya.

Blind Phase diperkuat oleh Aldy sebagai vokalis (Costive, Dominance), Andrian sebagai gitaris (Enamore, Hallway), Lilo sebagai gitaris (The Polar Bears), Reyhan sebagai basis (Grey, Costive) serta Kelvin sebagai drummer (Limbo).