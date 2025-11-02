Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Blokade Jalan Pantura, 2 Orang Massa AMPB Ditangkap-Jadi Tersangka

Minggu, 02 November 2025 – 11:08 WIB
Blokade Jalan Pantura, 2 Orang Massa AMPB Ditangkap-Jadi Tersangka - JPNN.COM
Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi. (ANTARA/HO-Humas Polresta Pati.)

jpnn.com, PATI - Nekat blokade jalan pantura Pati-Juwana, Jawa Tengah, dua orang dari massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka.

Blokade jalan dilakukan pada sidang paripurna hak angket bupati Pati, Jumat (31/10).

Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengatakan aksi blokade jalan nasional tersebut mengakibatkan kemacetan total sekitar 15 menit dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Baca Juga:

"Jalan pantura merupakan jalan nasional. Tindakan menghambat lalu lintas, terlebih saat situasi politik sensitif, memiliki dampak besar terhadap masyarakat," katanya, Minggu.

Untuk itulah, mengetahui ada laporan pemblokadean jalan, pihaknya langsung bertindak cepat untuk mencegah gangguan lebih luas.

"Kami dalam bertindak juga sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga:

Sementara dua orang yang ditetapkan tersangka, yakni berinisial S (47) dan TI (49), keduanya berdomisili di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Mereka diduga sengaja menghentikan kendaraan di jalur utama Pantura untuk menghambat arus lalu lintas.

Nekat blokade jalan pantura Pati-Juwana pada sidang paripurna hak angket bupati Pati, dua orang massa AMPB ditangkap polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AMPB  Pantura  Bupati Pati  Polresta Pati 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp