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JPNN.com - Entertainment - Film

Bloody Smart hingga Hokum Siap Hadir di Catchplay+ Bulan Ini

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:17 WIB
Bloody Smart hingga Hokum Siap Hadir di Catchplay+ Bulan Ini - JPNN.COM
Bloody Smart hingga Hokum Siap Hadir di Catchplay+ Bulan Ini. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki paruh kedua tahun ini, platform streaming CATCHPLAY+ siap memanjakan para pencinta sinema di Indonesia dengan menghadirkan deretan tayangan segar yang dipenuhi ketegangan psikologis dan misteri tak biasa.

Salah satu sajian utama yang paling dinantikan adalah serial adaptasi live-action karya maestro horor Junji Ito berjudul Bloody Smart.

Tayang mulai 28 Juli 2026, serial itu menawarkan atmosfer pekat dan penuh teka-teki.

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Bloody Smart mengisahkan tentang bagaimana ambisi lepas kontrol dari para orang tua berubah menjadi mimpi buruk mencekam bagi seluruh isi kota.

Bagi pencinta kisah investigasi dan teka-teki hukum, ada pula film Hokum yang tayang mulai 21 Juli 2026.

Tak berhenti di situ, sepanjang bulan Juli penonton juga dimanjakan dengan berbagai film dan serial menarik. 

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Mengawali awal bulan, CATCHPLAY+ menghadirkan aksi militer memacu adrenalin dalam 'Seven Snipers', dan petualangan fantasi epik 'That Time I Got Reincarnated As A Slime The Movie: Tears Of The Azure Sea'.

Kemudian, ada film horor komedi Thailand, Pee Nak 5 dan sajian komedi-drama tentang liburan seru Audi Marissa dan Fita Anggriani ke Korea Selatan yang dipenuhi dengan kejutan tak terduga, 'Vakation'.

CATCHPLAY+ siap memanjakan para pencinta sinema di Indonesia dengan menghadirkan deretan tayangan seru.

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TAGS   Anime  film  film horor  horor  drama 
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