BLT Sementara Cair Besok, Seskab: Keluarga Penerima Manfaat Terima Rp 900 Ribu

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan disalurkan besok, Senin (20/10/2025).

Bantuan akan diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 DTSEN.

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, Minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000," kata Teddy di Tangerang, Minggu.

Ia menjelaskan bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. BLTS diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di mana, katanya, program BLTS ini telah di-launching pada Jumat (16/10) oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto.

"Sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank Himbaranya, kemudian kantor Pos juga, jadi sudah dapat dipastikan hari Senin, dan hari-hari selanjutnya itu uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima, dan tentunya sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Seskab juga bilang, bantuan 3 bulan itu merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini.

"Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp 30 triliun lebih," ucapnya.