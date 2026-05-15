Blue Bird Bukukan Pendapatan Rp 1,45 Triliun pada Kuartal I 2026, Naik 11,6%

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Blue Bird Tbk (BIRD) membukukan pendapatan sebesar Rp 1,45 triliun pada kuartal pertama 2026, meningkat 11,6%.

Selain kenaikan pendapatan, EBITDA Perseroan tercatat mencapai Rp 341,8 miliar, sementara laba bersih yang berhasil dikumpulkan pada periode ini menyentuh angka Rp 157 miliar.

Layanan taksi biru itu mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12% secara tahunan.

Capaian tersebut menjadi bukti ketangguhan serta kemampuan Bluebird dalam bersaing di tengah ketatnya pilihan moda mobilitas saat ini.

Direktur Utama PT. Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono mengungkapkan capaian positif tersebut hasil dari konsistensi perusahaan.

Pihaknya berupaya menjaga standar layanan tetap tinggi, meskipun kebutuhan mobilitas masyarakat terus berubah secara dinamis.

Perseroan fokus memastikan layanan mereka dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan.

Hal itu dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi terkini, tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan yang tetap terjaga di lapangan.