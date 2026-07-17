Blue Bird Hadirkan Layanan Taksi Premium Baru, Andalkan Kendaraan Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk meluncurkan layanan taksi premium terbaru yang mengandalkan armada kendaraan ramah lingkungan, Bluebird Prime.

Layanan premium ini memberikan pilihan baru di samping Bluebird reguler dan Silverbird yang sudah beroperasi sebelumnya.

Saat ini, wilayah operasional armada Bluebird Prime sudah menjangkau sejumlah kota besar.

Di Jakarta, layanan tersedia dengan pilihan armada Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV dan BYD E6, sementara di wilayah Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali, layanan dioperasikan menggunakan armada BYD E6.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono mengungkapkan peluncuran layanan ini didasari komitmen perusahaan untuk selalu mendengarkan kebutuhan pelanggan.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat pilihan ekosistem multimoda yang dimiliki oleh Bluebird demi menyediakan opsi layanan transportasi yang lebih lengkap bagi masyarakat.

"Dengan tetap mengedepankan standar keamanan, keandalan, dan profesionalisme yang telah menjadi ciri khas Bluebird selama lebih dari lima dekade," kata Andre di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Taksi yang identik dengan warna biru tersebut menyasar para pelanggan yang membutuhkan kenyamanan ekstra dalam mobilitas sehari-hari.