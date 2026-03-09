Close Banner Apps JPNN.com
BlueBand Ajak Ibu Donasi Rp 10 Ribu Lewat Cerita Kebaikan Anak di Media Sosial

Senin, 09 Maret 2026 – 01:30 WIB
Merek margarin dari Flora Food Group BlueBand menghadirkan inisiatif #SatuSendokSeribuKebaikan. Foto: Tim BlueBand

jpnn.com, JAKARTA - Merek margarin dari Flora Food Group BlueBand menghadirkan inisiatif #SatuSendokSeribuKebaikan guna menyambut bulan suci Ramadan 2026.

Inisiatif tersebut hadir untuk mengajak masyarakat, khususnya para orang tua menyebarkan nilai-nilai positif dan inspirasi melalui cerita kebaikan anak di media sosial.

Skema program tersebut melibatkan partisipasi publik yang dikonversi langsung menjadi aksi sosial nyata.

Setiap satu unggahan cerita kebaikan atau kehebatan si kecil yang dibagikan masyarakat melalui tagar tersebut akan bernilai donasi sebesar Rp10.000, dan dialokasikan untuk pendidikan serta kesejahteraan anak yatim.

Head of Marketing PT Flora Food Indonesia Ade Savitri menjelaskan inisiatif ini sejalan dengan peran produknya yang telah menjadi bagian dari keluarga Indonesia.

“BlueBand percaya tindakan kecil yang dilakukan bersama dapat menghadirkan dampak lebih besar, untuk mendukung anak tetap sehat, kuat, dan bersemangat dalam berpuasa setiap hari,” kata Ade baru-baru ini di kawasan Senayan City, Jakarta Pusat.

Dana yang terkumpul dari partisipasi digital masyarakat akan disalurkan sepenuhnya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim.

Melalui kampanye ini, Ade menyatakan pihaknya ingin mengajarkan pentingnya mengapresiasi setiap tindakan positif yang dilakukan anak-anak di rumah.

