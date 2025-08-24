Bluebird Buka Suara soal Video Viral Pengemudinya

jpnn.com, JAKARTA - Manejemen Bluebird menegaskan, tidak mentoleransi segala bentuk tindakan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban, terlebih jika menyangkut kekerasan.

Hal ini Bluebird katakan, terkait sebuah video tersebar melalui akun komunitas otomotif @Dashcam_Indonesia terkait pengemudi Bluebird yang mengalami luka di wajahnya di Lippo Mal Kemang.

Hampir satu minggu pasca kejadian, pihak Bluebird memberikan klarifikasi resmi melalui unggahan Instagram story di akun @bluebirdgroup.

"Kami menyesalkan insiden yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2025, serta beredarnya video di media sosial yang menyudutkan pihak Lippo Mall Kemang tanpa kronologis yang benar," tulis Bluebird

Bluebird juga menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga standar pelayanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Di sisi lain, PR and Reputation Managemen Lippo Mall Kemang, Nidia Niekmasari menyatakan hasil investigasi bersama antara pihak mal dan manajemen Bluebird menemukan adanya kesalahan narasi dalam video yang beredar.

"Hasil investigasi yang dilakukan baik pihak Lippo Mall Kemang dan juga Bluebird memang benar ada narasi dan kesalahan informasi yang tidak benar dalam video tersebut, dengan yang terjadi di lapangan yang menimbulkan persepsi yang kurang tepat dan menyudutkan pihak Lippo Mall Kemang sesuai klarifikasi dari Bluebird," kata Nadia.

Nidia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Bluebird yang bersedia memberikan klarifikasi, dengan harapan masyarakat bisa melihat peristiwa ini secara lebih objektif.