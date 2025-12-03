Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bluebird Ekspansi Layanan Taksi ke Solo, Wali Kota Surakarta: Perkuat Jaringan

Rabu, 03 Desember 2025 – 14:32 WIB
Bluebird Group resmi menghadirkan layanan taksi di Kota Solo, Jawa Tengah. Foto: Bluebird

jpnn.com, JAKARTA - Bluebird Group resmi menghadirkan layanan taksi di Kota Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu.

Kehadiran layanan transportasi publik itu untuk memperluas akses mobilitas ke salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di Jawa Tengah.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono mengatakan kehadiran Bluebird di Kota Liwet itu sejalan dengan karakter mobilitas kota yang dinamis.

"Ekspansi ke Solo adalah langkah penting dalam strategi pertumbuhan regional kami," ungkap Adrianto dalam siaran persnya, Rabu (3/12).

Dia menambahkan Solo menjadi kota kedua di provinsi ini setelah Semarang untuk memperkuat komitmen perusahaan menyediakan transportasi yang terstandarisasi dan mudah diakses bagi masyarakat yang ingin menjelajah kota dengan lebih nyaman.

Sebagai kota budaya, destinasi bisnis dan wisata yang terus berkembang, arus perjalanan di Solo meningkat signifikan terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta periode event budaya.

Tahun ini, Pemerintah Kota Surakarta menargetkan 3,675 juta kunjungan wisatawan.

Angka itu tumbuh sekitar 5 persen dari estimasi tahun sebelumnya, mencerminkan tingginya kebutuhan moda transportasi jarak pendek–menengah yang dapat diandalkan.

