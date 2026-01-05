Bluebird Group Salurkan Bantuan untuk Terdampak Banjir di Medan & Padang

jpnn.com, JAKARTA - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, beberapa di antaranya ialah Medan dan Padang membawa dampak luas bagi masyarakat dan aktivitas kota.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kawasan permukiman dan infrastruktur, tetapi juga mobilitas harian warga di kedua kota.

Sebagai bagian dari ekosistem mobilitas yang beroperasi di wilayah tersebut, Bluebird Group melalui inisiatif Bluebird Peduli mengambil peran untuk hadir dan berkontribusi dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total nilai lebih dari Rp 300 juta bagi karyawan, mitra pengemudi, serta masyarakat terdampak, sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana.

“Sebagai perusahaan yang tumbuh dan beroperasi di tengah masyarakat, kami merasa penting untuk mengambil peran aktif saat kondisi darurat terjadi. Bluebird Peduli merupakan wujud komitmen kami untuk hadir bersama masyarakat dan keluarga besar Bluebird, termasuk di saat menghadapi situasi sulit,” kata Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Andre Djokosoetono.

Dalam tahap awal penyaluran bantuan, Bluebird memberikan dukungan kepada lebih dari 90 mitra pengemudi dan karyawan yang terdampak langsung di Medan dan Padang, baik pada tempat tinggal maupun aktivitas kerja sehari-hari.

Bantuan disalurkan dalam bentuk dukungan sembako dan bantuan tunai untuk pemenuhan kebutuhan mendesak.

Proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi antara manajemen cabang, perwakilan serikat pekerja, dan tim operasional, guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Bluebird Peduli juga memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Medan dan Padang. Gerakan ini melibatkan partisipasi kolektif dari pengemudi, karyawan, dan pelanggan Bluebird sebagai bagian dari semangat gotong royong untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih luas.