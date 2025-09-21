BlueBird Hadirkan Transportasi yang Nyaman dan Aman Lewat Pelatihan BLS

jpnn.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) bersama Rumah Sakit Siloam menggelar program pelatihan Basic Life Support (BLS) untuk pengemudi setiap bulan.

Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan transportasi yang tidak hanya nyaman tetapi juga aman.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani mengatakan kegiatan itu untuk mempertegas peran pengemudi Bluebird bukan hanya sebagai pengantar perjalanan, tetapi penjaga keselamatan yang menambah arti di setiap momen penting maupun genting.

Baca Juga: Bluebird Buka Suara soal Video Viral Pengemudinya

Menurut dia pengemudi Bluebird kerap menemui situasi tak terduga, mulai dari membantu penumpang yang sakit, hingga mengantarkan seorang ibu yang harus segera melahirkan.

"Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pengemudi yang terlatih memberikan nilai tambah yang besar," kata Monita dalam siaran persnya, Minggu (21/9).

Dia menambahkan ini merupakan wujud nyata dari nilai kepedulian yang dipegang para pengemudi Bluebird, menghadirkan perjalanan yang penuh arti dan tanggung jawab di setiap keadaan.

Bluebird bertransformasi dalam menghadirkan layanan yang semakin relevan dan praktis melalui peningkatan fitur pada aplikasi MyBluebird.

Saat ini, 85% transaksi di aplikasi MyBluebird dilakukan melalui pembayaran digital, e-wallet menjadi metode yang paling banyak dipilih pelanggan.