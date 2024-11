Blusukan di Pasar Baru, Kaesang Pangarep Gegerkan Warga Humbang Hasundutan

jpnn.com, HUMBANG HASUNDUTAN - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep blusukan di Pasar Baru, Kec. Lintong ni Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Setibanya di pasar, Kaesang disambut antusias para pedagang. Banyak di antara mereka mengajak bersalaman dan minta foto bersama dengan putra bungsu Joko Widodo itu.

"Itu Kaesang, anaknya Pak Jokowi. Foto, Mas Kaesang," seru para pengunjung pasar.

Di pasar, Kaesang menuju kedai yang menjual kopi Lintong khas Humbang Hasundutan.

"Ini Robusta atau Arabika, Ibu? Oh Robusta. Ibu punya lahan sendiri atau beli dari orang ini? Oh dari orang. Satu kilonya berapa? Sembilan puluh ribu, sembilan puluh ribu sekilo. Oh iya boleh minta satu kilo, bu," ucap Kaesang.



Selain kopi Kaesang juga membeli terong Belanda dan kaca mata.

Dalam blusukannya Kaesang Pangarep didampingi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Birma Sinaga - Erwin Princen Banggas Sihite, dengan nomor urut 1. (dil/jpnn)