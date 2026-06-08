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Blusukan ke Teluknaga, Volunter Xieli Tzu Chi Indonesia ASG Bagikan Kupon Beras Cinta Kasih untuk Warga Prasejahtera

Senin, 08 Juni 2026 – 16:30 WIB
Blusukan ke Teluknaga, Volunter Xieli Tzu Chi Indonesia ASG Bagikan Kupon Beras Cinta Kasih untuk Warga Prasejahtera - JPNN.COM
Sukarelawan Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group (ASG) blusukan ke Teluknaga membagikan kupon beras cinta kasih untuk warga prasejahtera. Foto: ASG.

jpnn.com - TANGERANG - Ratusan sukarelawan Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group (ASG) turun langsung ke 12 desa di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (6/6/2026).

Komunitas volunter yang dibentuk oleh manajemen dan karyawan ASG itu datang dengan membawa misi sosial.

Para volunter itu blusukan ke desa-desa di Teluknaga guna membagikan kupon beras cinta kasih kepada warga prasejahtera.

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Selanjutnya, kupon tersebut bisa ditukarkan dengan beras pada pekan berikutnya.

Di Desa Tanjung Pasir, kegiatan sosial itu berlangsung dengan suasana sederhana.

Para sukarelawan mendatangi satu per satu rumah warga.

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Selanjutnya, mereka tidak hanya membagikan kupon, tetapi juga melihat langsung untuk menyurvei kondisi keluarga calon penerima bantuan.

Ketua Xieli Tzu Chi Indonesia ASG Natalia Kusumo mengatakan survei lapangan itu dilakukan agar bantuan tepat sasaran.

Sukarelawan Xieli Tzu Chi Indonesia ASG blusukan Teluknaga membagikan kupon beras cinta kasih untuk warga prasejahtera.

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TAGS   ASG  Komunitas Relawan Tzu Chi-ASG  misi sosial  Agung Sedayu Group  teluknaga 
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