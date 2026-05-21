Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

BM Emas Permudah Jual Beli Perhiasan & Logam Mulia Secara Online maupun Offline

Kamis, 21 Mei 2026 – 10:03 WIB
BM Emas Permudah Jual Beli Perhiasan & Logam Mulia Secara Online maupun Offline - JPNN.COM
Ilustrasi emas yang dijual dan dipasarkan oleh BM Emas. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan masyarakat terhadap perhiasan dan logam mulia terus meningkat seiring tingginya minat menjadikan emas sebagai aset bernilai jangka panjang.

Melihat tren tersebut, BM Emas hadir sebagai toko jual beli perhiasan dengan model terbaru yang melayani transaksi secara online maupun offline.

BM Emas yang juga dikenal dengan nama Bersaudara Mas dan Toko Emas BM itu menyediakan berbagai pilihan produk, mulai dari perhiasan hingga logam mulia.

Baca Juga:

Brand asal Madura tersebut berupaya menjangkau berbagai kalangan, baik pembeli pemula maupun pelanggan yang ingin memiliki emas untuk kebutuhan gaya hidup dan investasi.

Owner BM Emas Yudi Pratama mengatakan pihaknya ingin menghadirkan layanan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

“Kami ingin BM Emas menjadi tempat yang amanah dan terpercaya bagi masyarakat. Harapannya, pelanggan tidak hanya membeli emas, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang baik tentang perhiasan dan logam mulia,” ujar Yudi.

Baca Juga:

Menurut dia, BM Emas juga ingin memberikan manfaat lebih luas dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan BM Emas ialah kemudahan transaksi secara online dan offline.

BM Emas hadir sebagai toko jual beli perhiasan dengan model terbaru yang melayani transaksi secara online maupun offline.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BM Emas  Toko emas  Logam Mulia  jual emas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp