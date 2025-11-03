BMA Yakin Pasar CPO Domestik Masih Potensial

Senin, 03 November 2025 – 10:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bumi Makmur Anugrahagung (BMA) akan terus menjaga mutu minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan ketepatan waktu.crude

Hal itu mereka lakukan seiring gairah konsumsi CPO domestik yang diprediksi akan meningkat pada 2025.

BMA mengaku bahwa menjaga kepercayaan konsumen menjadi kunci dalam perdagangan komoditas tersebut.

"Menjaga kualitas CPO sesuai kesepakatan dengan konsumen. Intinya, ketepatan waktu dan mutu dijaga sehingga konsumen percaya,” kata Direktur PT Bumi Makmur Anugerahagung, Cheny Canliarta dalam siaran persnya, Senin (3/11/2025).

Dia menegaskan konsumen akan mempercayai ketika pengiriman barang tepat waktu, kecuali ada faktor tertentu seperti kondisi cuaca dan alam.

“Kami harus menjelaskan kepada konsumen agar memahami kondisi itu,” tambah dia.

Cheny yakin pasar CPO domestik masih potensial, termasuk pada 2025.

“Karena itu, kami fokus di pasar dalam negeri. Kami juga optimistis penjualan dapat bertumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024,” tutur Cheny.