BMH Dinilai Laznas yang Transparan & Akuntabel

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dinilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana umat.

Hal itu diungkapkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono Abdul Ghafur saat penyerahan laporan pertanggungjawaban semester I tahun 2025 kepada Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta Pusat pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Prof. Waryono menyambut baik kedatangan BMH dan mengapresiasi kinerja Laznas milik Ormas Hidayatullah itu.

Dia memuji BMH sebagai salah satu Laznas yang secara rutin bersilaturahmi dan proaktif dalam melaporkan kinerjanya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BMH atas kerja kerasnya. Laporan BMH rutin, dan yang membanggakan, pengumpulan zakatnya telah melampaui target,” tutur Prof. Waryono.

Pada kesempatan ini, Prof. Waryono juga mengingatkan peran penting Laznas seperti BMH dalam mendukung program prioritas pemerintah. Ia menyoroti bahwa setelah hampir 80 tahun merdeka, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati pendidikan dasar.

“Laznas BMH memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya, terutama dalam bidang pendidikan dasar. Semoga apa yang dilaporkan oleh BMH ini juga sejalan dengan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak. Dari staf saya dapatkan informasi bahwa BMH rapi, tertib dalam pelaporan. Tentu itu harus dijaga, ditingkatkan dan terus dikuatkan,” pungkasnya.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenag ini dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono Abdul Ghafur, serta Ketua Pengurus BMH, Firman ZA bersama Direktur Utama BMH, Supendi dan jajaran lainnya.