BMKG Catat Ada 10 Gempa Susulan di Kabupaten Poso

Minggu, 17 Agustus 2025 – 09:28 WIB
Ilustrasi gempa bumi. ILUSTRATOR: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com.

jpnn.com, POSO - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatatkan ada sepuluh gempa susulan setelah gempa magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu pukul 05.36 WIB.

"Hingga pukul 07.10 WIB terjadi 10 kali gempa susulan," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Minggu.

Gempa magnitudo 6,0 dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,8 dengan episenter gempa terletak pada koordinat 1,27° lintang selatan 120,75° bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 13 kilometer arah barat laut Kota Poso pada kedalaman 10 kilometer.

Terkait kekuatan gempa susulan, menurut dia, hasil pemantauan oleh BMKG, terkuat bermagnitudo 3,2 selebihnya rata-rata magnitudo 2,0.

"Hasil pemodelan menunjukkan gempa tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

Dia menyebut gempa utama dirasakan di Kota Poso V-VI MMI, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.

Getaran gempa juga di rasakan di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Mamuju, Masamba, Majene, Palopo, Pasangkayu, Polman Sulawesi Barat III-IV MMI seperti pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.

Sedangkan di Tana Toraja, Wajo dirasakan III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

BMKG mencatat ada sebanyak sepuluh gempa bumi susulan terjadi di Kabupaten Poso.

Sumber Antara

