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JPNN.com - Daerah - Riau

BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Beberapa Wilayah di Riau

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:39 WIB
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Beberapa Wilayah di Riau - JPNN.COM
Prakiraan cuaca Riau hari ini, waspada hujan dan angin kencang. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Jumat (31/7/2026) relatif kondusif.

Peluang hujan hanya terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah, sementara jumlah titik panas (hotspot) di Riau menurun menjadi empat titik.

Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Gita Dewi S mengatakan pada pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Riau didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan.

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“Memasuki siang hingga sore, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru,” kata Gita.

Sementara pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau.

BMKG memperkirakan suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 58–100 persen.

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Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam.

“Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut diprediksi berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau masuk kategori rendah, sehingga aktivitas pelayaran dinilai masih relatif aman,” jelasnya.

Peluang hujan hanya terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah, sementara jumlah titik panas (hotspot) di Riau.

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TAGS   prakiraan cuaca  Pekanbaru  Riau  BMKG Riau  BMKG Pekanbaru 
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