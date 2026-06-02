BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah di Riau, Waspadalah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Selasa (2/6/2026).

BMKG mengungkapkan meski kondisi cuaca cerah hingga berawa, tetapi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpoetensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada sore hingga malam hari.

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru Sanya G mengatakan pada pagi hari kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Riau didominasi udara kabut hingga cerah berawan.

Memasuki siang hari, hujan ringan bersifat lokal diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan.

“Sore hari potensi hujan ringan meluas ke sejumlah daerah seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir,” ujar Sanya.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Sementara pada dini hari, cuaca kembali didominasi kondisi udara kabur hingga berawan.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti pada malam hari.