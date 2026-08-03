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JPNN.com - Daerah - Riau

BMKG Ingatkan Ancaman Petir dan Angin Kencang di Sebagian Wilayah Riau

Senin, 03 Agustus 2026 – 09:15 WIB
BMKG Ingatkan Ancaman Petir dan Angin Kencang di Sebagian Wilayah Riau - JPNN.COM
Ilustrasi petir. Foto/dok: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Riau masih berpotensi diguyur hujan pada Senin (3/8/2026).

Hujan diprediksi terjadi secara bertahap sejak pagi hingga dini hari dengan intensitas ringan sampai lebat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Deby C mengatakan hujan telah mulai terpantau sejak pagi berdasarkan hasil pemantauan radar cuaca.

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“Pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Bengkalis,” kata Deby.

Memasuki siang hingga sore, wilayah yang berpotensi diguyur hujan semakin meluas meliputi Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, serta Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Sementara pada malam hari, hujan diprakirakan masih terjadi di Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Adapun pada dini hari, hujan diperkirakan masih mengguyur sebagian wilayah Pelalawan, Siak, dan Kepulauan Meranti.

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BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang, sore hingga malam hari.

“Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, serta Kota Dumai dan Kota Pekanbaru,” jelasnya.

Hujan diprediksi terjadi secara bertahap sejak pagi hingga dini hari dengan intensitas ringan sampai lebat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang.

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TAGS   BMKG  Riau  Pekanbaru  Hujan  Petir  cuaca Riau 
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