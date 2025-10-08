BMKG Pastikan Gempa Poso Tak Berpotensi Tsunami, Warga Diimbau Tenang

jpnn.com, PALU - BMKG memastikan gempa magnitudo 4,6 dengan kedalaman 5 kilometer di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengimbau warga tetap tenang.

"Kami harap warga jangan panik dan tetap tenang, serta selalu memperbaharui informasi resmi BMKG," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Palu Sujabar, Rabu.

BMKG melaporkan gempa terjadi sekitar Pukul 17:19 Wita berpusat di wilayah Pendolo, Kabupaten Poso, hasil analisis menunjukkan episenter gempa terletak pada koordinat 2.06° LS - 120.68° BT atau tepatnya berlokasi di darat, 21 kilometer arah tenggara Taipa (Poso).

Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal, akibat aktivitas sesar aktif setempat.

Merujuk laporan warga, gempa itu dirasakan dengan skala intensitas III-IV MMI di Pendolo (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa terjadi gempa.

"Hingga Pukul 17:45 Wita hasil pengamatan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan," ujarnya.

Sujabar meminta warga jangan terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu.