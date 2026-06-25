BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Riau

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis, 25 Juni 2026 didominasi kondisi udara kabur hingga berawan.

Pada pagi hari, cuaca diprakirakan berkisar antara udara kabur hingga berawan.

Memasuki siang hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan.

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Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Kota Dumai.

Sementara pada sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru.

“Pada dini hari, kondisi cuaca kembali didominasi udara kabur hingga berawan,” kata Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Bella R. Adelia, Kamis (25/6).

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Kondisi tersebut diprakirakan terjadi pada siang hingga sore atau malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.