BMKG Peringatkan Potensi Hujan Ringan hingga Sedang Sebagian Besar Wilayah Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin (12/2). Prakirawan BMKG Bintari menyampaikan informasi tersebut melalui kanal YouTube resmi institusi.

Diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, dan Palembang. Bandar Lampung berpotensi hujan dengan intensitas sedang. "Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di wilayah Jambi dan Pangkal Pinang," katanya.

Di Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di Yogyakarta dan Surabaya. Hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Jakarta, Bandung, dan Semarang. "Kota Serang berpotensi hujan dengan intensitas sedang," ujar dia.

Untuk wilayah Kalimantan, Kota Pontianak dan Samarinda diprakirakan hujan ringan, sementara Tanjung Selor akan diguyur hujan sedang. "Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Palangka Raya dan Banjarmasin," ucap Bintari.

Di Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprakirakan berawan di Denpasar, sedangkan hujan ringan berpotensi mengguyur Mataram. Masyarakat diminta waspada hujan petir yang dapat terjadi di Kota Kupang.

Untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Manado, dan Kendari. Makassar berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

Di wilayah Maluku, cuaca di Ternate dan Ambon diprakirakan hujan ringan. Sementara di Papua, Jayapura diprakirakan berawan tebal. Kota Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya akan diguyur hujan ringan, sedangkan Merauke diprakirakan hujan sedang.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. (antara/jpnn)