JPNN.com - Nasional - Humaniora

BMKG Perkirakan Jakarta Diguyur Hujan pada Kamis Siang

Kamis, 06 November 2025 – 05:00 WIB
BMKG Perkirakan Jakarta Diguyur Hujan pada Kamis Siang
Ilustrasi orang tua mendampingi anak berkegiatan di luar ruangan saat hujan. ANTARA/Pexel/Ron Lach

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Kamis di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

Pada Kamis pagi Jakarta akan berawan dengan suhu diperkirakan 29 – 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 65 – 77 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 10,6 – 27,3 km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta mulai turun hujan ringan kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan dengan suhu rata-rata 30 – 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 63 - 72 persen.

Baca Juga:

Sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 10,8 – 24,7 km/jam.

Selanjutnya, pada sore hari Jakarta akan berawan namun di Jakarta Barat berpotensi hujan disertai petir. Untuk suhu rata-rata berkisar 26 - 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 80 – 85 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 9,7 – 26,7 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 81 – 91 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 2,6 – 21,9 km/jam.

Baca Juga:

Sementara itu, pada Jumat (7/11) dini hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata 24 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 – 95 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 4 – 20,6 km/jam. (antara/jpnn)

 

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan pada Kamis (6/11) siang.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

TAGS   BMKG  prakiraan cuaca  Jakarta Hujan  Cuaca Hari Ini 
