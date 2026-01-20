BMKG Prakirakan Jakarta Diguyur Hujan dari Selasa Pagi Hingga Malam

jpnn.com, JAKARTA - BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ memerinci wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan.

Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari, seluruh wartawan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan dan sedang.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 28 derajat Celsius.

Lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 26 derajat hingga 28 Celsius, sedangkan malam hari mencapai 24 sampai 26 derajat Celcius. (antara/jpnn)