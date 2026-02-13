BMKG Prakirakan Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Jumat Malam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta pada Jumat (13/2) berpotensi turun hujan pada malam hari.

Pada Jumat pagi, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 26–27 derajat Celcius, kelembapan udara 79–85 persen, dan kecepatan angin 8–21 km/jam.

Memasuki siang hari, cuaca Jakarta diperkirakan masih berawan dengan suhu 27–28 derajat Celcius, kelembapan udara 76–81 persen, dan kecepatan angin 10,5–21,5 km/jam.

Lalu pada sore hari, cuaca masih berawan dengan suhu 27–28 derajat Celcius, kelembapan udara 77–79 persen dan kecepatan angin 7,8–17 km/jam.

Malam harinya, hujan diperkirakan akan turun di sebagian besar wilayah Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, dengan suhu 25–28 derajat Celcius, kelembapan udara 76– 91 persen, sedangkan kecepatan angin 2,9–4,8 km/jam.

BMKG juga memprakirakan bahwa pada Sabtu (14/2) dini hari, sebagian besar wilayah ibu kota akan diguyur hujan sedang, kecuali Jakarta Utara yang akan hujan ringan.

Suhu udara saat itu diperkirakan berkisar 24–26 derajat Celcius, kelembapan udara 88–93 persen, dan kecepatan angin 2,5–15,5 km/jam. (antara/jpnn)