BMKG Prakirakan Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin, mulai dari hujan ringan, hujan sedang hingga lebat, serta hujan disertai petir.

Prakirawan BMKG Alya Sausan dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin pagi menyampaikan hujan lebat hingga sangat lebat diprakirakan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diprakirakan terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," ujar dia.

Sementara untuk potensi hujan disertai petir, BMKG memprakirakan kondisi cuaca itu berpotensi terjadi di wilayah Bandar Lampung, Lampung; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; serta Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, potensi hujan sedang diprakirakan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, dan Merauke, Papua Selatan.

Adapun potensi hujan ringan diprakirakan mengguyur sejumlah kota besar, yakni Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Semarang dan Yogyakarta, Jawa Tengah; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Lalu Makassar, Sulawesi Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Sorong dan Manokwari, Papua Barat; Nabire dan Jayawijaya, Papua Pegunungan; serta Jayapura, Papua.

Selain hujan, BMKG juga memprakirakan kondisi berawan tebal berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh; Medan, Sumatera Utara; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Jakarta; dan Manado, Sulawesi Utara.