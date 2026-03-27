BMKG Prediksi Cuaca Sebagian Besar Wilayah RI Hujan Hari Ini Jumat 27 Maret 2026

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 27 Maret 2026. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai ringan hingga disertai petir.

Menurut Prakirawan BMKG Puji Sibuea, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru (Riau), Padang (Sumatera Barat), Jambi, dan Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung).

"Lalu, hujan ringan berpotensi pula mengguyur wilayah Jakarta, Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur). serta Palangka Raya (Kalimantan Tengah)," kata dia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta, Jumat (27/3) pagi.

Selain itu, Puji mengatakan hujan ringan juga diprakirakan terjadi di wilayah timur Indonesia yang meliputi Denpasar (Bali), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Mamuju (Sulawesi Barat), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), Gorontalo, Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat Daya), Manokwari (Papua Barat), Nabire (Papua Tengah), Jayapura (Papua), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).

Berikutnya, untuk hujan dengan intensitas sedang, BMKG memprakirakan kondisi tersebut berpotensi terjadi di Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY), Tanjung Selor, (Kalimantan Utara), serta Merauke (Papua Selatan).

Hujan disertai petir diwaspadai terjadi di Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung (Lampung), serta Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

BMKG juga memprakirakan kondisi berawan hingga berawan tebal terjadi di Banda Aceh (Aceh), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Bengkulu, Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB), Makassar (Sulawesi Selatan), Manado (Sulawesi Utara), dan Ternate (Maluku Utara).

Dengan beragam prakiraan cuaca itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan media sosial @info.bmkg. "Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info.bmkg," ujar Puji Sibuea. (antara/jpnn)