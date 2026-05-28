Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

BMKG: Riau Berpotensi Diguyur Hujan hingga Dini Hari

Kamis, 28 Mei 2026 – 08:30 WIB
BMKG: Riau Berpotensi Diguyur Hujan hingga Dini Hari - JPNN.COM
Ilustrasi cuaca. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis, 28 Mei 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru Sanya G mengatakan pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan.

Baca Juga:

Kondisi tersebut diprediksi meluas ke wilayah Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

“Memasuki siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Riau diprakirakan cerah berawan hingga berawan,” kata Sanya.

Sementara pada sore hari, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Baca Juga:

Pada malam hingga dini hari, BMKG memprakirakan kondisi udara kabur hingga berawan dengan potensi hujan ringan hampir merata di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada malam hingga dini hari.

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG  Riau  Hujan  Pekanbaru  Cuaca  BMKG Pekanbaru 
BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp