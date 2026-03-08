Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BMKG: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan Hari Ini

Minggu, 08 Maret 2026 – 08:40 WIB
BMKG: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan Hari Ini - JPNN.COM
BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berawan pada Minggu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini berawan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Berdasar situs resmi BMKG di Jakarta, Minggu (8/3), cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Bandung, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Manado, Mataram, Merauke, Padang dan Palembang.

Cuaca di sejumlah wilayah lainnya, seperti di Kota Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sofifi, Sorong, dan Tanjungpinang juga diprakirakan berawan.

Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Jakarta, Bandar Lampung, Banjarbaru, Bengkulu, Jayawijaya, dan Makassar.

Hujan ringan juga diprediksi mengguyur Kota Mamuju, Manokwari, Nabire, Pangkal Pinang, Samarinda, Serang, Surabaya, dan Tanjung Selor.

Kemudian, cuaca cerah diprakirakan di Kota Banda Aceh, Jayapura, dan Medan.

Adapun cuaca di Kota Kendari, Kupang, dan Yogyakarta diprakirakan turun hujan dengan intensitas sedang.

Cuaca di Kota Palangka Raya diprediksi cerah berawan hari ini. (antara/jpnn)

Cuaca hari ini Minggu 8 Maret 2026, BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah RI berawan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   Cuaca Hari Ini  BMKG  prakiraan cuaca  berawan 
