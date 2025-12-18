Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BMKG: Sebagian Wilayah RI Berawan Tebal Hari Ini 18 Desember

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:22 WIB
Ilustrasi BMKG. Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini, Kamis 18 Deseber 2025.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi berawan tebal.

Laman resmi BMKG di Jakarta, Kamis (18/12), menyebut cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Bandar Lampung, Jambi, Kendari, Merauke, Padang, dan Palembang.

Selain itu, cuaca berawan tebal juga diprediksi terjadi di Kota Pangkalpinang, Pekanbaru, Semarang, Sorong, Tanjungpinang, dan Yogyakarta.

Selanjutnya Kota Jakarta, Banda Aceh, Jayawijaya, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Nabire, Palu, Samarinda, dan Tanjung Selor diprediksi berawan hari ini.

Sementara cuaca di Ambon, Bengkulu, Serang, Sofifi, dan Surabaya diprakirakan turun hujan dengan intensitas ringan.

Bagi masyarakat yang tinggal di Manokwari diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya hujan yang disertai dengan petir.

BMKG memprediksi cuaca cerah berawan di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Bandung, Banjarbaru, Gorontalo, Mamuju, dan Palangka Raya.

TAGS   prakiraan cuaca  BMKG  berawan tebal  Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca hari ini 
