BMKG: Sebagian Wilayah Riau Berpotensi Diguyur Hujan, Hotspot Terpantau Minim

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Jumat 24 April 2026, masih didominasi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Elisa JS Kedang mengatakan hujan diprediksi terjadi pada pagi hingga malam hari di sejumlah wilayah di Riau.

“Pada pagi hari, cuaca umumnya berkabut hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di beberapa daerah,” kata Elisa.

Memasuki siang sampai sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah, termasuk Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, hingga Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

“Sementara pada malam hari, hujan diperkirakan masih terjadi di beberapa wilayah, disertai potensi petir dan angin kencang,” lanjutnya.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem, terutama saat terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Di sisi lain, berdasarkan pemantauan satelit, jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Riau terpantau dalam kondisi minim. Hal ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) relatif rendah.

“Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta tetap menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya karhutla,” tegas Elisa.