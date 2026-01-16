Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

BMKG Sebut Gempa Bumi di Kolaka Timur Dipicu Sesar Aktif

Jumat, 16 Januari 2026 – 15:00 WIB
BMKG Sebut Gempa Bumi di Kolaka Timur Dipicu Sesar Aktif - JPNN.COM
Hasil permodelan titik gempa di Koltim oleh BMKG Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (16/1/2026). ANTARA/HO-BMKG Kendari

jpnn.com - KENDARI - Gempa bumi bermagnitudo 2,8 terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (16/1).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa aktivitas sesar aktif menyebabkan gempa bumi di wilayah tersebut.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBMKG Wilayah IV Nasrol Adil saat dihubungi di Kendari, Jumat (16/1).

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa lindu yang terjadi pada pukul 05.09 WITA, merupakan gempa bumi tektonik.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 2,8," ungkapnya.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,03 lintang selatan (LS), 121,76 bujur timur (BT).

Baca Juga:

Tepatnya di darat dengan jarak 18 kilometer barat Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 3 kilometer.

Nasrol menjelaskan berdasarkan estimasi peta guncangan atau shakemap dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Koltim dengan skala intensitas III MMI atau getaran yang dirasakan nyata dalam rumah, serta terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu.

BMKG menyebut gempa bumi di Kolaka Timur, Sultra, merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gempa Bumi  Sesar Aktif  Kolaka Timur  BMKG  gempa 
BERITA GEMPA BUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp