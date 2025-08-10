BMKG Ungkap Sebagian Besar Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman Instagram resminya memprakirakan sebagian besar wilayah administrasi Jakarta diguyur hujan ringan pada Minggu siang (10/8).

Hujan diprediksi akan berlangsung hingga malam hari.

BMKG menjelaskan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara berawan tebal pagi ini hingga siang hari, kemudian akan diguyur hujan ringan mulai sore hingga malam hari. Suhu rata-rata dua wilayah itu 27 derajat Celcius.

Jakarta Timur juga berawan tebal pagi ini dan akan berlangsung hingga siang hari. Pada sore hari, wilayah itu akan diprakirakan mengalami hujan sedang, kemudian hujan ringan pada malam hari. Suhu Jakarta Timur hari ini 27 derajat Celcius.

Jakarta Selatan pun berawan tebal pagi ini, lalu diprediksi mengalami hujan ringan pada siang hari. Pada sore hari, wilayah itu kemungkinan dilanda hujan sedang, kemudian hujan ringan pada malam hari. Suhu Jakarta Selatan hari ini 27 derajat Celcius.

Jakarta Barat diprakirakan berawan tebal pagi ini, kemudian diguyur hujan ringan pada siang hingga malam hari. Suhu rata-rata wilayah itu 27 derajat Celcius.

Kepulauan Seribu berawan tebal pada pagi hingga sore hari. Pada malam harinya wilayah itu akan dilanda hujan ringan. Suhu rata-rata Kepulauan Seribu 27 derajat Celcius.(antara/jpnn)