BMKG:Waspada Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Riau

Minggu, 31 Mei 2026 – 09:20 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprakirakan sebagian wilayah Provinsi Riau berpotensi terjadi cuaca ekstrem.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbadu Indah DN mengatakan situasi tersebut berpotensi terjadi pada Minggu (31/5/2026).

Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga cerah berawan.

“Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca BMKG, hujan ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir,” kata Indah.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan yang bersifat lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sejumlah daerah, meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi serta Kepulauan Meranti.

Sementara pada dini hari, kondisi udara kabur hingga berawan masih mendominasi.