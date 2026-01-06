Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BMW Alpina Jadi Merek Dagang Mandiri, Ini Bedanya dengan BMW M

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:40 WIB
BMW Alpina Jadi Merek Dagang Mandiri, Ini Bedanya dengan BMW M - JPNN.COM
Ilustrasi lencana BMW. Foto: bimmers

jpnn.com - Mulai Januari, hak merek dagang Alpina kini sepenuhnya berada di bawah kendali BMW Group, menandai kelahiran BMW Alpina sebagai merek mandiri (standalone brand).

Posisi BMW Alpina berdiri sejajar dan tetap eksklusi di dalam keluarga besar BMW Group.

Langkah strategis itu membuka ruang baru bagi Alpina untuk mendefinisikan ulang kemewahan performa tinggi.

Baca Juga:

Fokus utamanya bukan sekadar angka tenaga atau sensasi lintasan, melainkan harmoni antara performa maksimal dan kenyamanan berkendara kelas atas—ciri khas Alpina sejak puluhan tahun lalu.

Berbeda dengan BMW M yang lekat dengan karakter agresif dan orientasi balap, BMW Alpina tetap setia pada DNA-nya: kecepatan yang halus, pengendalian elegan, serta kenyamanan optimal untuk perjalanan jarak jauh.

Filosofi tersebut kini dipertegas lewat aktivasi merek dan identitas visual baru.

Baca Juga:

BMW Group memperkenalkan logo atau wordmark anyar yang terinspirasi dari desain asimetris Alpina era 1970-an.

Dengan sentuhan kontemporer, logo tersebut diposisikan di tengah bagian belakang kendaraan, menegaskan kepribadian independen Alpina di dalam BMW Group.

Mulai Januari, hak merek dagang Alpina kini sepenuhnya berada di bawah kendali BMW Group, kini BMW Alpina sebagai merek mandiri, ini bedanya dengan BMW M

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMW  bmw alpina  bmw m  BMW Group 
BERITA BMW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp