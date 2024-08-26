BMW dan Lexus Waspada, Genesis Siap Jual Mobil Premium di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif akan kedatangan brand baru dalam waltu dekat. Ya, Genenis Motor, brand mobil premium asal Korea Selatan mengofirmasi akan mencoba peruntungan di Indonesia.

Brand mewah di bawah naungan Hyundai Motors itu siap menantang rivalnya seperti Lexus, BMW, Mercedes-Benz, dan merek mewah lainnya.

Kehadiran brand tersebut diungkapkan langsung oleh Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto saat dikonfirmasi pada Kamis (19/2).

Dia menyebut saat ini tim khusus Genesis tengah melakukan rangkaian persiapan intensif.

“Saat ini tim khusus Genesis sedang melakukan kegiatan VIP sales consultation kepada existing customer atau pemilik Genesis di Indonesia," kata dia melalui pesan singkat.

"Tentunya ini semua sebagai bagian dari keseluruhan persiapan sebelum peluncuran resmi brand Genesis di Indonesia,” sambungnya.

Menurut Frans, konsultasi penjualan VIP kepada para existing customer atau pemilik kendaraan Genesis di Indonesia dilakukan agar tim dapat bertemu langsung dengan pelanggan dan memperoleh berbagai masukan penting.

Langkah itu menjadi bagian dari persiapan menyeluruh sebelum peluncuran resmi jenama Genesis di Tanah Air.