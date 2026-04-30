BMW F 450 GS Siap Guncang Pasar Motor Adventure Kelas Menengah

Kamis, 30 April 2026 – 06:06 WIB

jpnn.com - Satu di antara jenama yang ditunggu kejutannya di ajang EICMA Riding Fest 2026, ialah BMW Motorrad.

Pabrikan asal Jerman itu disebut bakal memperkenalkan inovasi terbaru di lini motor adventure kelas menengah, yaitu BMW F 450 GS.

Motor adventure itu diklaim sebagai jawaban atas kebutuhan rider yang menginginkan motor serba bisa.

Ringan untuk penggunaan harian, tetapi tetap tangguh saat diajak keluar jalur aspal.

DNA keluarga GS tetap terasa, hanya saja kini dikemas dalam dimensi yang lebih ramah bagi pengendara dengan lisensi A2 maupun mereka yang baru masuk ke dunia adventure.

Daya tarik utamanya ada pada pendekatan yang lebih “membumi”.

Dengan mesin dua silinder segaris berkapasitas 420 cc dan tenaga sekitar 48 dk, motor menawarkan performa yang cukup untuk eksplorasi tanpa terasa berlebihan.

Karakter tersebut diperkuat dengan hadirnya teknologi seperti Easy Ride Clutch dan perangkat elektronik turunan dari lini flagship GS.