JPNN.com - Otomotif - Motor

BMW F450GS Debut Dunia, Diposisikan Sebagai Pemain Tengah

Jumat, 07 November 2025 – 16:26 WIB
BMW F450GS Debut Dunia, Diposisikan Sebagai Pemain Tengah - JPNN.COM
Motor adventure terbaru BMW F450GS. Foto: bmw

jpnn.com - Setelah menggoda publik setahun lalu lewat versi konsep, akhirnya BMW F450GS resmi debut dalam wujud produksi penuh — dan langsung mencuri perhatian.

Motor bukan sekadar pelengkap. Ia hadir untuk menjembatani jarak antara G310GS yang lincah dan F800GS yang gagah.

Sebagai pemain tengah, F450GS menawarkan kombinasi performa dan efisiensi yang pas bagi mereka yang ingin naik kelas, tetapi belum siap ke level berat.

BMW F450GS mengusung mesin baru hasil kolaborasi dengan TVS Motor India, berkapasitas 420 cc dua silinder paralel.

Uniknya, jantung mekanis memakai desain crankpin offset 135 derajat, memberikan sensasi suara khas dan getaran yang halus. Jarang di kelasnya.

Tenaganya 46,9 Hp pada 8.750 rpm dengan torsi 31,7 lb-ft di 6.750 rpm.

Cukup agresif untuk motor seberat 178 kg. Dengan rasio daya 0,2 kW/kg, F450GS sudah mendekati batas maksimum lisensi A2 di Eropa, tetapi tetap ramah bagi pengendara pemula.

Rangkanya dibuat dari baja tubular ringan dengan lengan ayun aluminium.

