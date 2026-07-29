BMW iX3 dan Seri 5 Tampil Memukau Menemani Spider-Man

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi dunia otomotif dengan perfilman kembali mencuri perhatian. BMW menggandeng Marvel dan Sony Pictures dalam film terbaru Spider-Man: Brand New Day.

Menariknya, kerja sama itu bukan sekadar menampilkan mobil sebagai properti di layar.

BMW menyisipkan dua model andalannya, BMW iX3 dan BMW Seri 5, sebagai bagian dari alur cerita yang menemani aksi Peter Parker dalam petualangan terbarunya di New York.

Momentum kolaborasi terasa pas karena bertepatan dengan debut era Neue Klasse, generasi baru kendaraan BMW.

Di sisi lain, film garapan Destin Daniel Cretton itu juga menjadi babak baru perjalanan Spider-Man setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home.

Film tersebut kembali dibintangi Tom Holland dan Zendaya, bersama Sadie Sink serta Mark Ruffalo.

BMW iX3 yang tampil di film membawa sederet teknologi terbaru, mulai dari BMW Panoramic Display, sistem bantuan pengemudi canggih, panoramic glass sunroof, hingga mode berkendara Sport Mode.

Menurut Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management, peluncuran Neue Klasse dan kisah terbaru Spider-Man sama-sama merepresentasikan semangat awal yang baru dan keberanian menatap masa depan.