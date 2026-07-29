Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BMW iX3 dan Seri 5 Tampil Memukau Menemani Spider-Man

Rabu, 29 Juli 2026 – 06:11 WIB
BMW iX3 dan Seri 5 Tampil Memukau Menemani Spider-Man - JPNN.COM
BMW di film terbaru Spider-Man. Foto: bmw

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi dunia otomotif dengan perfilman kembali mencuri perhatian. BMW menggandeng Marvel dan Sony Pictures dalam film terbaru Spider-Man: Brand New Day.

Menariknya, kerja sama itu bukan sekadar menampilkan mobil sebagai properti di layar.

BMW menyisipkan dua model andalannya, BMW iX3 dan BMW Seri 5, sebagai bagian dari alur cerita yang menemani aksi Peter Parker dalam petualangan terbarunya di New York.

Baca Juga:

Momentum kolaborasi terasa pas karena bertepatan dengan debut era Neue Klasse, generasi baru kendaraan BMW.

Di sisi lain, film garapan Destin Daniel Cretton itu juga menjadi babak baru perjalanan Spider-Man setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home.

Film tersebut kembali dibintangi Tom Holland dan Zendaya, bersama Sadie Sink serta Mark Ruffalo.

Baca Juga:

BMW iX3 yang tampil di film membawa sederet teknologi terbaru, mulai dari BMW Panoramic Display, sistem bantuan pengemudi canggih, panoramic glass sunroof, hingga mode berkendara Sport Mode.

Menurut Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management, peluncuran Neue Klasse dan kisah terbaru Spider-Man sama-sama merepresentasikan semangat awal yang baru dan keberanian menatap masa depan.

BMW menggandeng Marvel dan Sony Pictures dalam film terbaru Spider-Man: Brand New Day.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMW  Spider-man  BMW iX3  BMW Seri 5  BMW Spider-man 
BERITA BMW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp