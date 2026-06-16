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JPNN.com - Otomotif - Mobil

BMW M Concept Neue Klasse: Pertaruhan Besar Divisi M untuk Tantangan Elektrifikasi

Selasa, 16 Juni 2026 – 09:51 WIB
BMW M Concept Neue Klasse: Pertaruhan Besar Divisi M untuk Tantangan Elektrifikasi - JPNN.COM
BMW M Concept Neue Klasse. Foto: bmw

jpnn.com - BMW M menunjukkan arah baru mobil performa tinggi melalui kehadiran BMW M Concept Neue Klasse.

Konsep sedan sport listrik itu diperkenalkan di ajang balap legendaris 24 Hours of Le Mans, sebagai gambaran masa depan lini performa BMW.

Meski berstatus konsep, kekuatan yang ditawarkan mobil tersebut menjadi daya tarik utama.

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BMW membekalinya dengan sistem penggerak BMW M eDrive berbasis teknologi generasi keenam (Gen6), yang mengandalkan empat motor listrik.

BMW M Concept Neue Klasse: Pertaruhan Besar Divisi M untuk Tantangan Elektrifikasi

Seluruh tenaga dari empat motor itu diatur oleh perangkat lunak BMW M Dynamic Performance Control yang bekerja melalui komputer super bernama Heart of Joy.

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Teknologi tersebut memungkinkan distribusi tenaga, traksi, dan pengereman dikontrol secara independen di setiap roda.

Hasilnya, respons mobil menjadi lebih cepat dan stabil saat dipacu di batas performa.

BMW M menunjukkan arah baru mobil performa tinggi melalui kehadiran BMW M Concept Neue Klasse.

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TAGS   BMW  bmw m  BMW M Concept Neue Klasse  Elektrifikasi 
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