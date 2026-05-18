BMW Motorrad Vision K18: Liar dan Skulptural

Senin, 18 Mei 2026 – 06:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BMW Motorrad kembali menunjukkan keberaniannya dalam mendobrak pakem desain motor gede lewat kehadiran BMW Motorrad Vision K18.

Motor konsep bergaya vision bike itu tampil begitu radikal, futuristis, sekaligus mewah, saat pertama kali diperkenalkan di Concorso d’Eleganza Villa d’Este di Danau Como, Italia.

Vision K18 menjadi gambaran bagaimana BMW melihat masa depan kendaraan roda dua premium.

Aura performa tinggi dipadukan dengan kemewahan dan emosi berkendara dalam satu paket yang sangat berani.

Sorotan utama motor ini tentu datang dari mesin inline enam silinder 1.800 cc yang menjadi pusat seluruh desainnya.

BMW, bahkan membuat proporsi bodi motor seolah mengikuti karakter mesin raksasa tersebut.

Siluetnya dibuat memanjang dengan garis desain yang terinspirasi pesawat supersonik Concorde.

Hasilnya, Vision K18 tetap terlihat agresif dan dinamis bahkan saat motor dalam posisi diam.