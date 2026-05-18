Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

BMW Motorrad Vision K18: Liar dan Skulptural

Senin, 18 Mei 2026 – 06:50 WIB
BMW Motorrad Vision K18: Liar dan Skulptural - JPNN.COM
BMW Motorrad Vision K18. Foto: bmw

jpnn.com, JAKARTA - BMW Motorrad kembali menunjukkan keberaniannya dalam mendobrak pakem desain motor gede lewat kehadiran BMW Motorrad Vision K18.

Motor konsep bergaya vision bike itu tampil begitu radikal, futuristis, sekaligus mewah, saat pertama kali diperkenalkan di Concorso d’Eleganza Villa d’Este di Danau Como, Italia.

Vision K18 menjadi gambaran bagaimana BMW melihat masa depan kendaraan roda dua premium.

Baca Juga:

Aura performa tinggi dipadukan dengan kemewahan dan emosi berkendara dalam satu paket yang sangat berani.

Sorotan utama motor ini tentu datang dari mesin inline enam silinder 1.800 cc yang menjadi pusat seluruh desainnya.

BMW, bahkan membuat proporsi bodi motor seolah mengikuti karakter mesin raksasa tersebut.

Baca Juga:

Siluetnya dibuat memanjang dengan garis desain yang terinspirasi pesawat supersonik Concorde.

Hasilnya, Vision K18 tetap terlihat agresif dan dinamis bahkan saat motor dalam posisi diam.

BMW Motorrad kembali menunjukkan keberaniannya dalam mendobrak pakem desain motor gede lewat kehadiran BMW Motorrad Vision K18.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMW Motorrad  BMW Motorrad Vision K18  motor konsep BMW  Big bike BMW 
BERITA BMW MOTORRAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp