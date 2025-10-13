BMW R 1300 RT dengan Mesin Boxer Baru, Motor Touring Sultan Bertenaga Buas

Senin, 13 Oktober 2025 – 14:37 WIB

jpnn.com - Tak mau main-main di segmen motor tourjng, BMW Motorrad menghadirkan BMW R 1300 RT terbaru dengan fitur supermewah dan tenaga buas.

Motor juga tampil lebih sporty, canggih, dan tetap mengedepankan kenyamanan khas motor jarak jauh.

Desain barunya terlihat lebih ringan dengan perlindungan angin yang bisa disesuaikan lewat trim samping elektrik.

Baca Juga: Konsep Skuter Listrik BMW Vision CE Tawarkan Pengalaman Berbeda Saat Berpetualang

BMW juga memperhatikan ergonomi pengendara agar posisi duduk tetap nyaman, baik untuk perjalanan santai maupun berkendara dinamis.

Tenaganya bersumber dari mesin boxer 1.300 cc yang sepenuhnya baru. Mesin menghasilkan 145 hp pada 7.750 rpm dan torsi 149 Nm pada 6.500 rpm, menjadikannya mesin boxer paling bertenaga dalam sejarah BMW Motorrad.

Tiga mode berkendara standar — Rain, Road, dan Eco — disediakan, sementara paket opsional Riding Modes Pro menambah mode Dynamic dan Dynamic Pro untuk karakter berkendara lebih agresif.

Salah satu fitur unggulan ialah Automated Shift Assistant (ASA) yang memungkinkan perpindahan gigi otomatis tanpa menarik kopling.

Fitur tersebut menawarkan kemudahan tanpa mengorbankan sensasi sport.